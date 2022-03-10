Toyota остановила производство в России и экспорт в страну автомобилей
Toyota Motor остановила выпуск машин в России и их экспорт из-за проблем со снабжением
Японская компания Toyota Motor остановила выпуск машин в России и их экспорт в РФ из-за проблем со снабжением комплектующими. Об этом сообщил ТАСС.
«Остановлена также и поставка готовых автомобилей в Россию. Это связано с проблемами в производственными цепочками и экспортными каналами», — указано в заявлении.
По информации газеты Nikkei, Toyota Motor решила временно отозвать сотрудников из России. Эвакуации подлежат 26 работников корпорации, а также члены их семей. Возвращаться в Японию они будут через третьи страны, потому что сейчас между Москвой и Токио нет прямых авиарейсов.
Ранее стало известно, что японский автоконцерн Honda объявил о прекращении экспорта продукции в Россию. Таким же образом поступила Mazda. Компании поступили так в связи со спецоперацией РФ на Украине.
При этом еще один японский автоконцерн — Nissan — уже сократил производство в стране из-за перебоев с поставками деталей. Однако компания намерена продолжить выпуск и продажи автомобилей в РФ.