Toyota приостановит работу десяти заводов в Японии из-за локдауна

Автомобильный концерн Toyota объявил о приостановке производства на несколько дней в мае и июне из-за перебоев с поставками компонентов после начала локдауна в Шанхае из-за вспышки коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте компании.

В период с 25 по 27 мая работу приостановят 16 линий на 10 заводах. Также в период с 1 по 3 июня будет остановлена работа четырех линий на трех заводах.

«Мы хотели бы еще раз извиниться за неоднократные корректировки наших производственных планов из-за нехватки деталей в результате распространения COVID-19, а также за причинение значительных неудобств нашим клиентам, поставщикам и другим заинтересованным сторонам», — говорится в сообщении концерна.

Всего Toyota владеет 14 заводами в Японии с 28 линиями.

Ранее сообщалось, что Toyota в мае сократит постройку автомобилей на 10% из-за нарушения логистических цепочек поставок компонентов.