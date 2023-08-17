Мир 17 августа 2023, 08:34 Индия заявила об обсуждении механизма взаиморасчетов с Россией в рублях Индийский бизнес раскрыл обсуждения механизма взаиморасчетов с Россией в рублях Pxhere

Читать 360tv в

Россия и Индия задумались о создании механизма для взаиморасчетов в рублях. Ведь торговый дисбаланс между государствами по-прежнему большой. Такое заявление сделал президент Конфедерации индийской промышленности (CII) Р Динеш в комментарии РБК.

«Дисбаланс в экспорте и импорте в контексте России — это стопроцентная реальность», — сказал он.

Реклама

По его словам, на дисбаланс повлияли санкции.

«Между правительствами идет обсуждение, как это можно решить. Значительный объем торговли идет в рупиях. Сейчас мы ищем механизм расчетов в рублях», — добавил Динеш.

По данным издания, Российская Федерация еще с весны 2022-го накопила очень большой профицит в торговле с Индией. Только за прошлый год он составил около 32 миллиардов долларов. Это в 6,4 раза больше, чем было в 2021 году.

Тренд не изменился и в 2023-м: только в первом квартале поставки из России в Индию составили 14,9 миллиарда долларов, из Индии — около 0,95 миллиарда.

По оценке Центробанка, общий торговый баланс РФ по итогам первого квартала равен 29 миллиардам долларов. Однако часть этих миллиардов приходится на рупии.

Страны ведут расчеты в индийской валюте с конца 2022 года. Однако Индия и Россия расплачиваются друг с другом в основном в других валютах, в частности в евро и долларах.