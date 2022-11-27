Мир 27 ноября 2022, 02:07 Товарную биржу в Египте откроют торгами российской пшеницей Товарная биржа Египта начнет работу с торгов российской пшеницы Публичное достояние

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Товарная биржа Египта запустит первые торги с предложений российской пшеницы. Об этом сообщил помощник министра снабжения и внутренней торговли страны, глава управления по поставкам товаров Ибрагим Ашмауи. Его слова привел телеканал Sada El Balad.

«Управление по поставкам товаров является продавцом, и оно начнет торги с предложений российской пшеницы», — заявил Ашмауи.

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Он назвал появление товарной биржи в Египте прекрасным дополнением к торговой системе страны. Биржа поможет обеспечить выход Египта на мировую сцену торговли и привлечь иностранный капитал в страну.

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Помощник министра также назвал целью открытия египетской товарной биржи предоставление товаров по справедливой цене. К тому же мелкие фермеры будут обеспечены защитой. Монополия в Египте прекратится, а цены достигнут стабильности.

Власти Египта расторгли контракты на поставку 240 тысяч тонн украинской пшеницы. По предварительной договоренности зерно должны были доставить в феврале и марте, но из-за ситуации на Украине этого не произошло.