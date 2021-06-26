Торнадо обрушился на восточный район Лондона. Видео

Торнадо обрушился в пятницу на восточный район Лондона Баркинг. Это произошло всего через несколько часов после того, как в зоне мощного торнадо оказалась граница Чешской Республики с Австрией.

Стихия, обрушившаяся на часть Лондона, повредила несколько домов и транспортных средств, сообщило Express.co.uk со ссылкой на пожарную команду, которая работает на месте происшествия.

Жители Баркинга в соцсетях публикуют кадры, на которых запечатлены последствия торнадо. На снимках и видеозаписях можно увидеть сильные повреждения домов, поваленные деревья, а также уничтоженные тротуары.

Полиция района сообщила, что их вызвали около 19:20 (21:20 по московскому времени), в отделение поступали «сообщения об ущербе, нанесенном крышам, электрическому оборудованию, уличной мебели и транспортным средствам», сообщила газета Evening Standard.

Ранее юго-восток Чехии оказался в зоне мощного торнадо. По данным Чешского телевидения, торнадо частично разрушил здания в четырех селах, расположенных рядом с городами Бржецлав и Годонин. Такая же ситуация сложилась в селе Лужице, где из-за торнадо пострадали местные жители. Многие дома оказались разрушены, а один автобус перевернуло сильным ветром.

В будущем в России увеличится риск возникновения торнадо и смерчей. Это связано с глобальным потеплением, рассказал Ura.ru научный руководитель Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Игорь Мохов. Он отметил, что из-за глобального потепления атмосфера теряет устойчивость и создает благоприятную среду для возникновения вихрей.