Торнадо обрушился на Чехию. Пострадали около 150 человек

Юго-восток Чехии оказался в зоне мощного торнадо. Из-за стихии пострадали порядка 150 человек, в числе которых есть дети. Об этом сообщила представитель Объединенной службы спасателей и пожарных страны Гедвига Кропачкова.

«Мы зафиксировали в Южноморавском крае из-за чрезвычайно сильных порывов шквального ветра и торнадо 150 раненых, включая детей», — процитировал Кропачкову ТАСС.

По данным Чешского телевидения, торнадо частично разрушил здания в четырех селах, расположенных рядом с городами Бржецлав и Годонин. Староста села Грушки Марек Бабиш заявил, что половина населенного пункта оказалась уничтожена. Всего в селе проживает 1640 человек.

«Остались только стены домов, без крыш и окон. Костел также [остался] без крыши и колокольни. Автомобили были брошены [торнадо] на коттеджи. У школы нет фасада и крыши. Вырваны столетние липы и ели», — рассказал мужчина.

Такая же ситуация сложилась в селе Лужице, где из-за торнадо пострадали местные жители. Многие дома оказались разрушены, а один автобус перевернуло сильным ветром. Сейчас ликвидацией последствий занимаются спасатели, полицейские и аварийные службы. Власти обсуждают возможность привлечения армии, сообщил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.