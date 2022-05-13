Западные санкции ограничили импортные возможности России, но ее экспорт выстоял, поэтому страна сможет получить рекордный торговый профицит. Такой прогноз опубликовало издание The Economist.

Автор материала обратил внимание, что ограничения Запада не мешают поставкам нефти и газа из России, при этом цены на энергоносители растут, а доходы России увеличиваются, написал RT.

По мнению аналитиков, опрошенных журналом, активное сальдо торгового баланса РФ достигнет рекордных показателей в скором времени.

Ранее директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что в условиях западных санкций Россия и Китай могут достичь показателей годового оборота в 200 миллиардов. Причем это произойдет гораздо быстрее, чем планировалось ранее.