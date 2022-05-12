Годовому обороту торговли России и КНР предсказали рост до 200 млрд долларов

Двусторонняя торговля России и Китая стремительно наращивает темпы. С января по апрель товарооборот вырос на 25,9%, достигнув 51 миллиарда долларов. В будущем в условиях санкций он может разогнаться еще серьезнее. С таким прогнозом выступил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По его данным, за первые четыре месяца 2022 года экспорт из Китая в Россию увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%, написал «Интерфакс».

«Положительно сальдо России в январе–апреле достигло 30 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики», — подчеркнул специалист.

Данилин обратил внимание, что около 70% стоимости ввозимых из России в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Но помимо этого Россия экспортирует медь, медную руду и древесину, морепродукты. У Китая на экспорт идут промышленное и специализированное оборудование, компьютеры, автомобили, игрушки, обувь.

В условиях западных санкций Россия и Китай могут достичь показателей годового оборота в 200 миллиардов. Причем это произойдет гораздо быстрее, чем планировалось ранее, заключил Данилин.