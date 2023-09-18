18 сентября 2023, 05:26
Торговый оборот России и США достиг рекордного минимума
РБК: торговый оборот России и США упал в 11 раз и достиг нового антирекорда
По итогам июля 2023 года товарооборот России и США составил 277,3 миллиона долларов. Об этом, как уточнил РБК, свидетельствуют данные Бюро переписей США (Census Bureau). Указанная цифра в 11 раз меньше, чем та, что была в феврале 2022 года.
такой показатель товарооборота стал новым минимумом по крайней мере с начала 2000-х годов.
Реклама
На сегодняшний день почти 90% в товарообороте между странами занимают российские поставки —американский экспорт по итогам июля опустился до отметки 36 миллионов долларов.
Россия экспортирует в Штаты три товарные группы — ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы. К последним относятся палладий, платина и родий.
В январе–августе 2023 товарооборот между Россией и Китаем вырос до 155,1 миллиарда долларов. По данным главного таможенного управления КНР, товарообращение между странами увеличилось на 32%. За указанный период Китай поставил в Россию товары на 71,8 миллиарда долларов. РФ отправила в КНР продукцию на 83,3 миллиарда долларов.
США
Россия
Деньги
Реклама
Реклама