Мир 07 сентября 2023, 08:17 Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 32% Товарообмен между Россией и КНР увеличился до 32% в январе-августе 2023 года Unsplash

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Товарооборот между Россией и Китаем в январе-августе 2023 увеличился до 155,1 миллиарда долларов. Об этом сообщило говорят данные главного таможенного управления КНР.

По информации издания, товарообращение выросло на 32%. Китай за период январь-август этого года поставил в Россию товары на 71,8 миллиарда долларов, что на 63,2% больше предыдущего года. В свою очередь РФ отправила в соседнюю страну продукцию на 83,3 миллиарда долларов, на 13,3% больше по сравнению с 2022 годом.

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В августе товарооборот двух государств составил 20,8 миллиарда долларов. Всего, по итогам 2022 года, товарообмен увеличился на 29,3% и достиг рекордных 190,271 миллиарда долларов.

Ранее таможня КНР публиковала данные об увеличении товарооборота между странами на 40,6% по итогам первого полугодия. В июне он превысил 20,8 миллиарда долларов. В то же время товарооборот между Китаем и США сократился на 14,5%. Отрицательные показатели также фиксировались с Южной Кореей, Японией, странами ЕС и Великобританией.