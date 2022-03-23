Временное убежище в России получили более 1,2 тысячи жителей Донбасса и Украины

За месяц временное убежище на территории России получили более 1,2 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-центра МВД России.

«В период с 18 февраля по 16 марта 2022 года с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации обратились 1 515 граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, временное убежище было предоставлено 1 204», — сообщил представитель министерства.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев отметил, что главы минимум шести округов в Подмосковье сообщили о наличии рабочих мест для беженцев на предприятиях. По его словам, это Клин, Зарайск, Подольск, Озеры, Пушкино и Волоколамск. В Подмосковье прибыли более тысячи жителей Донбасса. Среди эвакуированных жителей есть много трудоспособных и желающих работать.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что Московская область передала беженцам Донбасса около 200 тонн гуманитарной помощи.