Около 800 человек напали на полицейский патруль в немецком Франкфурте-на-Майне. Разъяренная толпа забрасывала правоохранителей яйцами, камнями и бутылками. При этом это уже не первый подобный случай.

Нападение произошло на одной из торговых улиц города, пишет газета Bild. Правоохранителей неожиданно атаковали, а взять под контроль ситуацию удалось только после прибытия подкрепления. В итоге полицейские задержали девять человек, из которых восемь уже на свободе.

Аналогичная ситуация произошла вечером 30 октября в том же городе. На патрульных полицейских напали 25 подростков, пишет НСН. Один из правоохранителей получил травмы. По словам полицейских, причиной агрессии могут быть объявленные из-за коронавируса ограничительные меры.

«У них не хватает возможностей переключиться, например, на клубы или стадионы. И затем всегда по пятам следуем мы и говорим: „Это вам не позволено, это…“», — пояснил сотрудник полиции Александер Кисслинг.

Ранее канцлер Ангела Меркель по итогам переговоров с правительством объявила о введении «ограниченного карантина» в Германии. Новые правила начнут действовать с 2 ноября.