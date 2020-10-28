Меркель объявила о введении в Германии новых карантинных мер с 2 ноября

Закроются кинотеатры, бары и рестораны, бассейны и фитнес-клубы, концертные и театральные площадки.

Детские сады, школы, магазины и парикмахерские продолжат работать, но только при условии соблюдения социальной дистанции и правил гигиены.

Собираться большими компаниями немцы больше не смогут. Разрешено встречаться только двум семьям, при этом присутствующих не должно быть больше 10 человек.

Людей попросили отказаться от поездок по несущественным причинам. Снять номер в отеле смогут по работе и только те, кто находится в другом городе.

Меркель пояснила, что главная цель состоит в том, чтобы свести к минимуму экономический эффект от принимаемых мер и оставить возможность детским садам и школам работать.

«Наша система здравоохранения все еще может справиться с этой проблемой сегодня, но при такой скорости распространения инфекций она выйдет за пределы своих возможностей в течение нескольких недель», — пояснила канцлер.

По новым правилам Германия будет жить до декабря. Ситуация с коронавирусом в стране значительно ухудшилась. Количество новых случаев за сутки составило 14 964. Летальным исходом закончилось заражение для 85 граждан. По словам Меркель, медики смогли отследить происхождение только 25% заражений, а это значит, что количество новых больных может вырасти.