Мир 16 августа 2023, 00:55 Только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине, заявили в США Журналист Хинкл: Только Путин пытался предотвратить конфликт на Украине РИА «Новости»

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Американский журналист Джексон Хинкл выразил уверенность, что единственный человек, пытавшийся предотвратить конфликт на Украине, — это российский президент Владимир Путин. Такое заявление американец сделал в своем блоге на YouTube.

По словам журналиста, президент Украины Владимир Зеленский никогда не заботился о жизнях людей.

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«Никого не беспокоит, что там происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин», — заявил Джексон Хинкл.

Хинкл отметил, что президент России на протяжении восьми лет пытался дипломатически урегулировать кризис.

«Но все мирные инициативы, подобные Минским соглашениям, отвергались Киевом», — сказал журналист.

Ранее бывший разведчик вооруженных сил США Скот Риттер заявил, что западные страны заставят президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки и отказаться от всех требований к России.