Мир 03 августа 2023, 04:34 Экс-разведчик США заявил о планах Запада заставить Зеленского пойти на уступки Экс-разведчик ВС США Риттер: страны Запада вынудят Зеленского пойти на уступки Официальный сайт Президента Украины

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Страны Запада заставят президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки и отказаться от всех требований к России. Это, как считает экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, произойдет уже на предстоящих мирных переговорах в Саудовской Аравии. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Запад, как отметил бывший разведчик США, не примет предложенный властями Украины мирный план.

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«На этой конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из 10 пунктов и выбросят его в окно — вот мой прогноз», — сказал Риттер.

Отказ приглашать Россию на мирные переговоры по Украине, как заметил экс- разведчик, говорит о крупном поражении западных союзников Киева, отметили «Известия».

О том, что Зеленскому нужно начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным ранее заявлял экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин. Он акцентировал внимание на том, что в ВСУ наблюдаются колоссальные потери среди личного состава и техники. Также украинские бойцы не смогли достичь каких-либо успехов при контрнаступлении. При этом, по словам Соскина, вооружений НАТО явно не хватает для проведения новых атак.