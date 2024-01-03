Мир 03 января 2024, 16:37 Токаев указал на вину Назарбаева в январском бунте 2022 года Президент Казахстана Токаев заявил о попытке установления в стране двоевластия Xinhua / Global Look Press

Читать 360tv в

Одной из причин массовых беспорядков в Казахстане в январе 2022 года стала попытка установить в стране систему двоевластия после формального ухода с поста президента Нурсултана Назарбаева. Об этом в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил действующий лидер республики Касым-Жомарт Токаев.

Политик пояснил, что организаторы бунта пытались сорвать транзит власти и готовились создать параллельный пункт управления. Токаев напомнил, что в тот момент власть находилась в руках президента, а также председателя Совета безопасности — Назарбаева.

Реклама

Токаев подчеркнул, что после подавления беспорядков он общался со своим предшественником, и заявил, что его политические игры вместе с союзниками «чуть было не разорвали страну».

Он пояснил, что руководитель в государстве один. Невозможно вести управление, если существуют две одинаковые ветви власти. Президент Казахстана добавил, что уроки из прошлогоднего бунта должны извлечь все жители и политические структуры, чтобы в будущем ставить на первое место интересы государства и единство общества.

В ходе интервью Касым-Жомарт Токаев заявил, что не планирует вносить в конституцию страны новых изменений, которые касаются права на переизбрание. Он подчеркнул, что одного семилетнего срока правления достаточно для каждого.

Беспорядки в Казахстане прошли в начале января 2022 года. Все началось с митингов в северных районах из-за роста цен на газ. Ситуацией воспользовались политические структуры, которые вывели на улицы вооруженных людей. В стране ввели режим чрезвычайного положения. В итоге в ситуации вмешались страны — члены ОДКБ, которые с согласия президента Токаева ввели в Казахстан миротворцев.