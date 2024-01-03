Мир 03 января 2024, 08:34 Токаев ответил на вопрос о возможном переизбрании в 2026 году Токаев опроверг слухи о желании баллотироваться в президенты в 2026 году Касым-Жомарт Токаев / РИА «Новости»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопрос о возможном переизбрании в 2026 году. По его словам, семилетнего срока для управления государства, предусмотренного конституцией страны, достаточно. Об этом написало издание Egemen Qazaqstan.

Он подчеркнул, что правило, согласно которому президент может быть избран только раз, не изменится.

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«Я твердо верю в это. Конституционная реформа не была предназначена для дальнейшего внесения изменений» — пояснил Токаев.

По словам президента, идея семилетнего срока принадлежала ему. Он высказывал ее на закрытых дискуссиях 15 лет назад, но тогда она не нашла поддержки. После его избрания в Казахстане началась эпоха демократизации политической системы и свободы общественной жизни, подытожил Токаев.

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что многие негативно восприняли Токаева в качестве его преемника. Они полагали, что тот «не потянет» первый пост в государстве.