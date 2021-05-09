Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к своим соотечественникам с поздравлениями по случаю Дня Победы. Обращение опубликовано на сайте казахстанского лидера.

«Сердечно поздравляю вас с днем великой Победы!» — написал Токаев.

Героизм и отвага фронтовиков и тружеников тыла навсегда останутся в памяти народа, отметил глава республики. Этот праздник является символом славы и доблести героев, отстоявших в кровопролитных боях против фашистов наше право на жизнь, указал Токаев.

«На поля сражений Великой Отечественной войны отправились более миллиона казахстанцев, половина из них отдали свои жизни во имя победы», — подчеркнул он.

Годовщину Дня Победы в Казахстане сегодня празднуют 665 фронтовиков и около 100 тысяч тружеников тыла. Токаев пожелал ветеранам крепкого здоровья и мирного неба.

Накануне в Московской области прошла военно-историческая реконструкция Пражской наступательной операции, которая стала последней операцией Красной армии в ВОВ. В мероприятии приняли участие в том числе и школьники, которым предоставили такую возможность в посольстве Казахстана в Москве.