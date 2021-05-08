Историческую реконструкцию Пражской операции провели в Подмосковье. Видео

Военно-историческая реконструкция Пражской наступательной операции прошла в Подмосковье после торжественного молебна в честь 76-летия Победы в Главном храме Вооруженных сил РФ. В реконструкции приняли участие около 70 представителей военно-исторических клубов и 100 военнослужащих Военного университета Минобороны РФ.

В реконструкции было задействовано свыше 40 образцов вооружения времен ВОВ.

Мероприятие посетил военный атташе Казахстана. Он отметил, что, несмотря на ненастную погоду, у всех сегодня боевой дух. В военной реконструкции приняли участие школьники, которым такую возможность предоставили в казахстанском посольстве.

Пражская наступательная операция была проведена 6–11 мая 1945 года с целью окружить и разгромить немецкую группировку на территории Чехословакии, чтобы оказать помощь населению и освободить Прагу. Она стала последней операцией Красной армии в Великой Отечественной войне. Привлекалось свыше миллиона человек, около двух тысяч танков и САУ, порядка 30,5 тысячи единиц оружия и минометов.

Операция стала образцом гибкого и мобильного управления войсками 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов. Помимо советских войск, в операции участвовали 2-я армия Войска Польского, 1-я и 4-я Румынские армии и 1-й Чехословацкий армейский корпус.

Противостоящая группировка включала войска армий «Центр» и часть сил группировки армий «Австрия», включающая свыше 900 тысяч человек, 9,7 тысячи орудий и минометов, 1,9 тысячи танков.