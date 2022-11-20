Мир 20 ноября 2022, 23:51 Токаев пообещал Казахстану масштабные изменения в экономике Президент Токаев заявил о переходе Казахстана к новой форме политического устройства Telegram

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о масштабных изменениях в политическом устройстве страны. Он сказал, что конституционная реформа будет осуществляться последовательно и четко. Об этом сообщили в Telegram-канале его предвыборного штаба.

Токаев также заявил, что экономику страны в ближайшее время ждут серьезные изменения, которые должны улучшить жизнь населения.

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«Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан», — заявил президент.

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Глава республики отметил, что доверие, оказанное ему сегодня, — самая главная ценность. Он обещал его оправдать.

«Поэтому с сегодняшнего дня мы все должны приступить к работе», — подчеркнул он.

По результатам экзитполов, Токаева поддержали около 85% избирателей.

Первым его поздравил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он сказал, что результаты голосования говорят о высоком авторитете Токаева как главы государства и доказывают твердую веру народа в его реформы и инициативы.