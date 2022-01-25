Токаев поменял главу ЦИК Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Берика Имашева с поста председателя Центральной избирательной комиссии. Новым главой ЦИК назначен экс-сенатор Нурлан Абдиров, передал RT со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Токаев продолжает кадровые перестановки, отправной точкой которых стали январские беспорядки. Президент Казахстана в том числе назначил нового министра обороны — ведомство возглавил Руслан Жаксылыков, главнокомандующий Нацгвардией и бывший замглавы МВД. А руководить Нацгвардией теперь будет Еркин Ботаканов, бывший заместитель Жаксылыкова.

В начале января, в самый разгар погромов, Токаев назначил Ермека Сагимбаева новым главой Комитета национальной безопасности. А Карим Масимов, руководивший КНБ с 2016 года, был не только отправлен в отставку, но и арестован по подозрению в государственной измене. Позже задержали и двух бывших заместителей Масимова. Им также инкриминируют попытку насильственного свержения власти и превышение полномочий.

Токаев на фоне беспорядков сместил и первого президента Нурсултана Назарбаева с его пожизненного поста во главе Совета безопасности.

Ранее Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций ВС Казахстана, писала «Газета.ru».