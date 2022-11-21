Мир 21 ноября 2022, 11:20 Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана Президент РФ Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост лидера Казахстана РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост лидера Казахстана. В своем обращении он отметил, что страны продолжат развивать сотрудничество и связи в самых разных областях, сообщила пресс-служба Кремля.

По оценке Путина, Россия и Казахстан остаются стратегическими партнерами и союзниками, а отношения стран базируются на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

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«[Отношения] развиваются весьма успешно. Будем и дальше совместно работать над их совершенствованием», — подчеркнул президент России.

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Путин обратил внимание, что Токаев получил от жителей Казахстана убедительный мандат доверия, который открывает новые возможности, чтобы реализовать избранный курс развития республики.

По данным ЦИК Казахстана, Токаев набрал на выборах 81,31% голосов.