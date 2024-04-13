Мир 13 апреля 2024, 13:46 Токаев отменил международный форум «Астана» из-за паводков Токаев отменил проведение международного форума «Астана» в Казахстане РИА «Новости»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил проведение международного форума «Астана» в 2024 году в связи с необходимостью экономии средств и масштабными наводнениями в стране. Об этом сообщила его пресс-служба.

«В связи с беспрецедентным наводнением на территории Казахстана, а также необходимостью экономии финансовых средств для оказания помощи гражданам и ликвидации последствий глава государства Касым-Жомарт Токаев отменил проведение Международного форума „Астана“ 13–14 июня 2024 года», — заявили в пресс-службе.

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Аппарат президента выразил надежду, что все уже приглашенные отнесутся с пониманием к такому решению. В 2025 году форум вновь возобновит свою работу.

В начале апреля в Казахстане объявили режим ЧС из-за мощных весенних паводков. Токаев называл их крупнейшим стихийным бедствием в стране за 80 лет.