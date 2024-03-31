31 марта 2024, 18:01
Токаев обрушился с критикой на чиновников из-за ситуации с паводками
Токаев сделал выговоры чиновникам из-за ситуации с паводками в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры целому ряду должностных лиц в связи с непринятием положенных мер для предупреждения ЧС из-за паводков. Об этом сообщила пресс-служба главы республики по итогам оперативного совещания.
«Глава государства в ходе заседания сделал строгий выговор министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову и первому заместителю премьер-министра Роману Скляру за непринятие своевременных противопаводковых мер», — отметили в пресс-службе.
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Также выговоры получили глава администраций Павлодарской, Алма-Атинской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областей.
Токаев раскритиковал и действия руководителей регионов и кабмина за непрофессионализм и халатность.
Он обратил внимание на отсутствие координации между местными исполнительными органами и правительством, а также выразил сожаление из-за крупных потерь личного имущества у жителей пострадавших регионов.
Ранее стало известно, что из-за паводков в Казахстане эвакуировали целое село.
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Касым-Жомарт Токаев
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