Мир 31 марта 2024, 18:01 Токаев обрушился с критикой на чиновников из-за ситуации с паводками Токаев сделал выговоры чиновникам из-за ситуации с паводками в Казахстане РИА «Новости»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры целому ряду должностных лиц в связи с непринятием положенных мер для предупреждения ЧС из-за паводков. Об этом сообщила пресс-служба главы республики по итогам оперативного совещания.

«Глава государства в ходе заседания сделал строгий выговор министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову и первому заместителю премьер-министра Роману Скляру за непринятие своевременных противопаводковых мер», — отметили в пресс-службе.

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Также выговоры получили глава администраций Павлодарской, Алма-Атинской, Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областей.

Токаев раскритиковал и действия руководителей регионов и кабмина за непрофессионализм и халатность.

Он обратил внимание на отсутствие координации между местными исполнительными органами и правительством, а также выразил сожаление из-за крупных потерь личного имущества у жителей пострадавших регионов.

Ранее стало известно, что из-за паводков в Казахстане эвакуировали целое село.