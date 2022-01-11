Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане завершена. Об этом объявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передал ТАСС.

Вывод сил ОДКБ с территории Казахстана начнется через два дня, 13 января. Весь процесс займет не более 10 дней, заявил Токаев.

Сейчас ситуация во всех казахстанских регионах стабильная, отметил президент. Он добавил, что атака на страну была комплексной, над планом нападения работали профессионалы. Боевики хотели захватить власть, но попытка госпереворота, по его словам, провалилась.

Представители Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в ряде городов страны оставили место службы во время беспорядков, заявил Токаев. Он констатировал, что систему национальной безопасности государства нужно переформатировать. В скором времени будут сформированы новые подразделения национальной гвардии, спецназа, также пересмотрят принципы работы пограничной службы.

Токаев заявил о недопустимости сращивания криминалитета с религиозными радикалами. Президент при этом признал, что в стране обострилась проблема социального неравенства.

Миротворцы вошли в Казахстан после того, как 5 января Токаев обратился к ОДКБ за помощью. Страна была охвачена протестами, вспыхнувшими в первых числах месяца, впоследствии они переросли в беспорядки, самые масштабные из которых были в Алма-Ате. Накануне в КНБ Казахстана сообщили, что ситуация в стране стабилизировалась и находится под контролем.