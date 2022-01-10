Полиция задержала 675 человек за участие в беспорядках в Алма-Ате и области

Казахстанские правоохранители задержали 675 человек в Алма-Ате и области за участие в массовых беспорядках. Такие данные обнародовал телеканал «Хабар 24», который сослался на Комитет национальной безопасности страны.

«КНБ РК: 675 человек задержали за три дня в Алматы и Алматинской области. В операции участвуют спецподразделения КНБ, МВД, Минобороны и национальной гвардии», — сказано в сообщении телеканала.

Сейчас всех, кого подозревают в причастности к атакам, досматривают. У них обнаруживают шлемы и щиты, а также светошумовые гранаты. Правоохранители предполагают, что весь этот арсенал был отобран во время того, как протестующие начали стычки с военнослужащими и сотрудниками полиции.

Первые протесты на территории Казахстана начались в первые дни наступившего года. Жители нескольких городов — Жанаозен и Актау — вышли на улицы, чтобы выступить против роста цен на сжиженный газ. Потом акции стали охватывать и другие города, особенно острая ситуация сложилась в Алма-Ате. Там стали орудовать мародеры, начались нападения на государственные учреждения, в ответ власти запустили контртеррористическую операцию.