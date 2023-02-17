Мир 17 февраля 2023, 00:37 Токаев и Зеленский провели телефонный разговор впервые с июля 2022 года Президент Казахстана Токаев созвонился с Зеленским впервые с июня 2022 года РИА «Новости»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Зеленского. Главы двух стран обсудили вопросы гуманитарных связей между государствами.

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«Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной», — отметили в пресс-службе Токаева.

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Президент Казахстана подтвердил позицию страны по украинскому конфликту. Он отметил, что решение ситуации между Россией и представителями киевского режима должно произойти дипломатическим путем на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

Последний раз Токаев и Зеленский проводили телефонные переговоры в июле 2022 года. Тогда президенты обсуждали зерновую сделку.

В октябре 2022 года Токаев внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за поддержки России. Его обвинили в том, что он не осудил «российскую агрессию» в отношении киевского режима, не отрицал «нападение РФ на Украину в 2014 году». В одном из интервью президент Казахстана заявлял, что его страна не считает аннексией воссоединение Крыма с Россией.