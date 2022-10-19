Президента Казахстана внесли в базу данных «Миротворца» | 360°

Мир 19 октября 2022, 12:49 Президента Казахстана внесли в базу данных «Миротворца» РИА «Новости»

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Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причина — поддержка России.

На сайте президента Казахстана обвинили в том, что он не осудил публично «российскую агрессию» в отношении Украины и не отрицал «нападение» России на Украину в 2014 году и «захват» ее территорий.

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Там также опубликовали отрывок интервью президента Токаева немецкому СМИ, где он заявил, что Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией. Токаев заявил тогда, что «верит в мудрость, порядочность российского руководства».

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В сентябре постоянное представительство России при ООН сообщило, что на сайте «Миротворец» публикуются личные данные детей. Россия призвала Детский фонд ООН обратить на это внимание и принять меры.

Украинский сайт «Миротворец» появился в декабре 2014 года. За его созданием стоит бывший депутат Верховной рады Антон Геращенко, сейчас он советник министра внутренних дел Украины. Там публикуют личные данные (адреса, номера телефонов) ополченцев Донбасса, журналистов, чиновников, дипломатов, артистов, людей, которые посещали Крым или высказывались в поддержку России, ДНР и ЛНР.