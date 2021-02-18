Точную дату встречи Путина и Лукашенко назвали в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Сочи 22 февраля. Об этом заявил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, [Лукашенко] наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду — только что завершилось Всебелорусское собрание», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что главы государств затронут весь спектр двухсторонних отношений и обменяются мнениями по международной проблематике.

Ранее Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в 20-х числах февраля. По его словам, о мероприятии они договорились уже давно. Белорусский лидер опроверг слухи о том, что едет в Россию, чтобы попросить три миллиарда долларов. По словам Лукашенко, просить что-либо у Москвы он не собирается.