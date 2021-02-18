Лукашенко анонсировал встречу с Путиным. Она пройдет в Сочи

Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным в 20-х числах февраля. Президенты договорились о переговорах уже давно. Лидеры России и Белоруссии планируют обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества.

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества», — приводит «Sputnik Беларусь» слова главы Белорусского государства.

Лукашенко опроверг слухи, что он приедет в Россию, чтобы просить три миллиарда долларов. Он отметил, что эту информацию подхватили СМИ, однако что-либо просить у Москвы он не собирается.

«Вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы. Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит, он такой и будет», — добавил белорусский лидер.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что Путин и Лукашенко обсудят интеграцию и, возможно, затронут тему кредитов.