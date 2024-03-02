Мир 02 марта 2024, 05:26 «Точка невозврата». На Украине оценили демографическую ситуацию Аналитик Кущ: демографическая катастрофа накрыла Украину, процесс не остановить РИА «Новости»

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Демографическую ситуацию на Украине оценили как национальную катастрофу, которую уже невозможно остановить, а только замедлить. Об этом сообщил киевский экономист и аналитик Алексей Кущ в подкасте журналиста Влада Сидоренко, опубликованном на YouTube.

«Мы за точкой невозврата находимся. То есть восстановление сейчас демографического потенциала невозможно, речь идет только о замедлении катастрофы», — заявил он.

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По словам Куща, максимум, что могут сделать украинские власти, так это только затормозить национальную катастрофу в виде сокращения численности населения, но не более того. И даже в этом случае украинские власти должны будут принять экстраординарные решения.

Ранее Кущ сообщил, что рождаемость на Украине сократилась на 48%, начиная с 2017 года. Получается, на свет не появились 177 тысяч украинских детей. По его словам, с начала получения страной независимости воспроизводство нации сократилось в три раза, причем рождаемость в стране не перестает падать.