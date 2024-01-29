Мир 29 января 2024, 05:47 «Бездна национальной катастрофы». Украинского экономиста испугали показатели демографии в стране Экономист Кущ сравнил демографию Украины с национальной катастрофой Freepik

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Экономист из Украины Алексей Кущ заявил, что нынешняя демографическая ситуация в стране является «бездной национальной катастрофы». Об этом он написал в Facebook*.

«С 2017 года рождаемость на Украине сократилась с 364 тысяч детей в год до 187 тысяч в 2023-м. То есть на 177 тысяч или на 48%», — сказал он.

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По словам Куща, «на заре» украинской независимости рождаемость превышала показатель в 500 тысяч детей ежегодно.

«То есть за 33 года независимости мы сократили свою динамику воспроизводства нации в три раза! Что это значит? За 30 ближайших лет на Украине появится всего лишь 4,5 миллиона новых украинцев», — посчитал эксперт.

По мнению экономиста, рождаемость в стране продолжит падать. Через 30 лет в государстве будет проживать меньше четырех миллионов молодых людей.

«Это и есть бездна национальной катастрофы, в которую мы смотрели все эти годы до [конфликта] и смеялись с нее», — сказал он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинцам грозит исчезновение с лица земли, если ВСУ не прекратят боевые действия. Он отметил, что демография государства понесла невосполнимый урон. С момента выхода из Советского союза население страны постоянно уменьшалось из-за эмиграции и низкой рождаемости.

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