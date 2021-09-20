«Тяжелый ответ». Кличко ответил на вопрос о возможном президентстве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не боится стать президентом Украины. Тем не менее политик усомнился в необходимости занимать пост главы государства.

На вопрос о президентских амбициях Кличко рассказал в интервью LB.ua. Мэр украинской столицы заметил, что большинство полагает, будто президент — это привилегия.

«На самом деле это каторжный труд, когда ты полностью ответственен за внутреннюю политику, внешнюю, за многие процессы, за парламент, должен соединить много составляющих в одну общую картину. <…> Хочу ли я этого? Тяжелый ответ», — сказал Кличко.

Однозначно ответить на вопрос о президентстве градоначальник Киева не смог, но заметил, что подобных вызовов не боится.

«Нужно ли мне это как Виталию Кличко? У меня очень большие сомнения. Но если нужно будет Украине, политической ситуации, поживем — увидим», — заключил Кличко.

В конце августа Виталия Кличко не пустили в аэропорт Борисполь встретить канцлера Германии Ангелу Меркель. Имени мэра якобы не было в списках.