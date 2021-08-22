Кличко не пустили в аэропорт Киева встречать Меркель

Мэр Киева Виталий Кличко не смог встретить канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту «Борисполь». Его просто туда не пустили. Об этом градоначальник рассказал в своем Telegram-канале.

Кличко опубликовал видео, на котором охрана не пускает его в аэропорт, мотивируя, что имени мэра нет в списках. Глава Киева нервно поиграл желваками, но скандалить и прорываться не стал.

«Прибыл в аэропорт „Борисполь“, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра впервые», — написал Кличко.

Он задался вопросом, зачем проевропейское Министерство иностранных дел Украины устроило этот цирк с протоколами.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прилетела в Киев из Москвы со встречи с президентом России Владимиром Путиным. Она проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Накануне бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что беспокоится из-за предстоящего визита Меркель. Он выразил опасение, что глава немецкого правительства может убедить украинского президента пойти на неприемлемые для страны уступки.