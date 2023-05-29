Важное 29 мая 2023, 14:18 ВС России ночью поразили командные пункты ВСУ и оружие на украинских аэродромах Минобороны России сообщило об ударе по позициям ВСУ в ночь на 29 мая РИА «Новости»

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Российские военные поразили ряд украинских объектов в ночь на 29 мая, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что удалось поразить командные пункты ВСУ, а также склады с боеприпасами противника.

«Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах», — заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

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Он добавил, что военным удалось уничтожить все назначенные объекты, цели ударов достигнуты. ВС России поразили командные пункты и радиолокационные посты ВСУ, а также склады с украинским вооружением и боеприпасами, включая авиационную технику.

За прошедшие сутки российские системы ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow, сообщили «Известия». Также удалось сбить 14 украинских беспилотников и 13 снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS.

Бойцы ВСУ попытались зайти на территорию поселка Лобковое Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что российские военные пресекли попытку противника.