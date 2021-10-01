Тиньков заявил о своей невиновности по налоговому делу

Основатель TCS Group Олег Тиньков отказался признавать вину в суде США, где рассматривается дело о налоговых нарушениях. Российский бизнесмен, сообщило РИА «Новости», на соответствующий вопрос судьи ответил отрицательно.

Тинькову вменяют нарушение двух пунктов закона о налоговой декларации. За каждый предпринимателю грозит тюремное заключение сроком на три года и внушительный штраф.

Ранее стало известно, что основатель TCS Group договорился об урегулировании налоговых претензий с американским Минюстом. Условия соглашения должны были обсудить в ходе судебного заседания.

Олег Тиньков находится в Великобритании и ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты. Бизнесмен не должен выходить из дома вечером. Днем ему запрещено покидать определенные районы Лондона. Появляться в аэропортах основателю TCS Group тоже нельзя.