Тимошенко стала долларовым миллионером после компенсации от США

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером. Материальное положение знаменитого украинского политика улучшилось благодаря компенсации от США за репрессии.

На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) появилась запись о том, что Тимошенко получила более 148 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов) в качестве компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов. Выплату сделали от компании Reid, Collins, Tsai LLP.

«Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность. Чего не скажешь сегодня об Украине. Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011–2014 годах была политической расправой надо мной», — написала Тимошенко в Facebook, объясняя изменения в своей налоговой декларации.

Ранее Юлия Тимошенко декларировала зарплату в качестве депутата в размере 225 490 гривен (восемь тысяч долларов), также она отчиталась в получении 252 825 гривен (более девяти тысяч долларов) для исполнения депутатских полномочий. У Тимошенко нет в собственности жилья и автомобиля.

Тимошенко была арестована в августе 2011 года по делу о превышении полномочий при подписании газового контракта с Россией. Ее приговорили к семи годам лишения свободы и запрету занимать государственные должности в течение трех лет. Она вышла на свободу в феврале 2014-го.