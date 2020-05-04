Тимошенко стала долларовым миллионером после компенсации от США
На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) появилась запись о том, что Тимошенко получила более 148 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов) в качестве компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов. Выплату сделали от компании Reid, Collins, Tsai LLP.
«Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность. Чего не скажешь сегодня об Украине. Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011–2014 годах была политической расправой надо мной», — написала Тимошенко в Facebook, объясняя изменения в своей налоговой декларации.
Ранее Юлия Тимошенко декларировала зарплату в качестве депутата в размере 225 490 гривен (восемь тысяч долларов), также она отчиталась в получении 252 825 гривен (более девяти тысяч долларов) для исполнения депутатских полномочий. У Тимошенко нет в собственности жилья и автомобиля.
Тимошенко была арестована в августе 2011 года по делу о превышении полномочий при подписании газового контракта с Россией. Ее приговорили к семи годам лишения свободы и запрету занимать государственные должности в течение трех лет. Она вышла на свободу в феврале 2014-го.