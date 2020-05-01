Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Финансовый коллапс наступил на Украине. Тимошенко сравнила страну с «Титаником», который идет на дно. По ее словам, все действия украинского руководства похожи на некий ритуал, который никого не спасет.

«У меня такое ощущение, что мы на „Титанике“, который уже почти затонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну», — заявила Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время заседания в Верховной раде. Трансляцию вел телеканал «112».

Тимошенко подчеркнула, что на Украине сейчас строят финансовую пирамиду займов через выпуск облигаций внутреннего государственного долга. Доходная часть бюджета начала «валиться», но никаких денег от МВФ как не было, так и нет.

Ранее лидер «Батькивщины» обвинила украинского президента Владимира Зеленского в «сдаче» страны после того, как депутаты Рады проголосовали за резонансный закон о продаже земли.

28 апреля Зеленский подписал закон, который отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Этот документ — условие МВФ для транша.