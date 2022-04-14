Тимошенко призвала страны Запада обнулить госдолг Украины

Страны Запада призвали обнулить госдолг Украины и передать в бюджет страны замороженные средства России. Такое предложение озвучила бывший украинский премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Немедленно нужно начать правильный разумный процесс переговоров о реструктуризации украинского внешнего долга. Что касается международных организаций — МВФ, Всемирный банк — списание этих долгов», — привело РИА «Новости» слова Тимошенко.

Об этом экс-премьер страны сказал в эфире украинского телеканала «Рада». Кроме того, Тимошенко призвала передать Киеву средства РФ, замороженные в западных странах.

С началом конфликта в Донбассе в 2014 году некоторые жители Европы выразили поддержку Донецкой и Луганской народным республикам. В регион массово отправились представители западных СМИ — Италии, Франции, Испании, Великобритании, Германии и США.

Они на протяжении восьми лет рассказывают правду о том, что на самом деле происходит на востоке Украины. Один из них — ирландский фотограф и журналист Дин О’Брайен. Он рассказал «360» свое мнение о происходящем.