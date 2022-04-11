С началом конфликта в Донбассе в 2014 году некоторые жители Европы выразили поддержку ДНР и ЛНР. В регион массово отправились представители западных СМИ — Италии, Франции, Испании, Великобритании, Германии и США. На протяжении восьми лет они рассказывают правду о том, что на самом деле происходит на востоке Украины.

Один из них — ирландский фотограф и журналист Дин О’Брайен. Начиная с 2014 года, он неоднократно посещал республики Донбасса, где общался с мирными жителями. Не так давно он вернулся из командировки, «360» удалось связаться с ним и узнать его мнение о происходящем. Далее — прямая речь.

Это должно было произойти

На мой взгляд, это (признание ДНР и ЛНР со стороны России — прим. ред.) должно было произойти давным-давно. Конечно, России не должно было потребоваться восемь лет, чтобы войти в Донбасс, но, по крайней мере, сейчас что-то происходит.

Слишком долго жители этого региона подвергались обстрелам со стороны поддерживаемых Западом украинских силовиков, так что что-то должно было произойти. Естественно, я надеюсь, что в долгосрочной перспективе это принесет мир и стабильность в регион.

Источник фото: РИА «Новости»

Они сами виноваты

Зеленский ясно дал понять, что не готов разговаривать с главами ДНР и ЛНР, поэтому шансов на какое-либо реальное мирное соглашение не было. Единственным способом добиться мира была бы смена украинского президента или вмешательство России и принудительные перемены.

Всякий раз, когда я приезжал в Киев, на улицах проходили марши и парады ультраправых, которые не вызывали возражений. Открытая демонстрация нацистской символики стала обычным зрелищем.

Источник фото: РИА «Новости»

На мой взгляд, отказ гражданам в праве говорить по-русски или носить георгиевскую ленту, особенно в День Победы, был открытым нарушением их прав человека. Для того чтобы народ Украины мог обрести свободу, которую мы видим сегодня, в Великой Отечественной войне погибли миллионы людей. Но многие украинцы сегодня рады разрушить и испортить советские памятники. Они сами навлекли на себя этот конфликт.

«Плохой парень»

Многие люди, особенно в Великобритании, еще пять недель назад даже не знали, что на Украине идет война [с жителями Донбасса]. Мне пришлось объяснить им, что происходит.

Конечно, они еще верят, что Россия — «плохой парень» в этом и что на Украине нет нацистов. Западные СМИ не скажут ничего хорошего о России или, что более важно, не приведут реальные факты об этом конфликте, такие, как тот факт, что президент Путин вошел на Украину, чтобы остановить войну, а не начать ее. Очень важно, чтобы люди на Западе знали об этом.

Из-за наших СМИ и правительства все русское рассматривается как «плохое». Запрет новостных каналов, таких как RT, означает, что люди на Западе видят только одну сторону этого конфликта. Мой аккаунт в Twittеr заблокировали, так как меня считали «пророссийским». О чем они так беспокоятся? Конечно, людям лучше видеть обе стороны происходящего в этом конфликте и принимать собственное решение.

Ограничения на поездки также создают реальную проблему для людей из-за рубежа, пытающихся попасть в Россию. Прямых рейсов из Великобритании в РФ сейчас нет.

Победителей не будет

После того как Россия начала операцию в Украине, несомненно, последовали бы санкции. Проблема в том, что они вредны для всех нас. Запрет SWIFT-платежей создаст трудности не только для России.

Я не могу понять, почему российские граждане подвергаются таким нападкам, как запрет на занятия спортом, балетом и театром. Они не должны быть мишенью во всем этом.

Естественно, Россия ответит собственными санкциями, но, честно говоря, я думаю, что в отношении санкций победителей не будет.