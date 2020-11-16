СМИ: МОК обеспечит участников Олимпиады в Токио вакциной от COVID--19

Международный олимпийский комитет (МОК) постарается обеспечить вакциной от коронавируса спортсменов и других участников летних Олимпийских игр в Токио. Они должны пройти в 2021 году.

Как сообщило агентство Kyodo, этот вопрос обсуждали премьер-министра Японии Есихидэ Суги и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на встрече в Токио.

«Мы решительно настроены на проведение летом будущего года Олимпийских и Паралимпийских игр», — сказал представитель МОК. Его процитировало РИА «Новости».

Глава японского правительства по итогам переговоров заявил, что руководство страны и комитет едины во мнении, что Олимпиада должна пройти с соблюдением мер безопасности.

Игры будут символизировать единство мира, который смог победить пандемию. Бах также уверил журналистов в том, что зрители смогут воочию смотреть соревнования на спортивных аренах.

Олимпиада в Токио была запланировано на летом 2020 года. Однако из-за эпидемии коронавируса соревнования перенесли на год. Мероприятие должно состояться в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Организаторы Игр хотят провести тестовые соревнования в марте следующего года.