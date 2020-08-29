Тиктокеры снова запустили странный челлендж. Блогеры удаляют родинки

В TikTok запустили новый и не самый безопасный челлендж. Блогеры выкладывают видео, где они удаляют родинки в домашних условиях.

Врачи новым челленджем встревожены, пишет The Sun. Медики предупреждают, что удаление родинок сподручными средствами и людьми без специального образования может привести к серьезным последствиям. Например, к повреждениям кожи, шрамам или инфекциям.

Отмечается, что в некоторых роликах блогеры используют химические вещества или пытаются соскребать родинку с тела. Однако врачи призвали блогеров пользоваться услугами квалифицированных дерматологов, чтобы без последствий удалить с тела родинки.

Накануне в TikTok стал популярным еще один не менее безумный челлендж. Тиктокеры в своих видео призывают людей принимать препарат от аллергии в больших количествах, чтобы вызывать галлюцинации. От этого челленджа пострадали, как минимум, три подростка. В Роскомнадзоре РФ уже отреагировали на подобные ролики. В ведомстве заверили, что все замеченные посты с хэштегом #benadryl будут заблокированы.