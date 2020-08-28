Блогеры в TikTok запустили сумасшедший челлендж. Он уже отправил в больницы несколько подростков

В России заблокируют некоторые видео в TikTok. Это касается роликов с хэштегом #benadryl. На самом деле эта надпись не является такой безобидной, как кажется. Авторы роликов призывают людей принимать препарат от аллергии в больших количествах, чтобы вызывать галлюцинации. Рассказываем про челлендж, в котором не нужно участвовать.

Блокировкой на территории России контента в соцсети TikTok займется Роскомнадзор. Это случилось после того, как стало известно, что в США подростки запустили челлендж, суть которого — принимать в больших дозах препарат от аллергии под названием «Бенадрил», чтобы вызывать галлюцинации. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич обратился в ведомство с просьбой по возможности убрать такого рода контент из рунета.

Роскомнадзор ответил на обращение Менделевича, нашел 20 каналов в TikTok, где выкладывают видео такого содержания. Если ведомство обнаружит еще ролики, то заблокирует и их.

Не только Менделевич и Роскомнадзор посчитал контент опасным, но и Росмолодежь. «Видеозаписи по вышеперечисленным ссылкам несут угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних», — говорится в письме организации, передает РИА «Новости».

Безумный челлендж

Тиктокеры назвали челлендж #Benadryl. В рамках этого соревнования пользователи в больших количествах пьют лекарство от аллергии «Бенадрил», чтобы вызвать галлюцинации. Видео с хэштегом #Benadryl в TikTok набрали в конце июля порядка 5,5 миллиона просмотров, а к концу августа число заинтересованных в этой теме пользователей возросла до шести миллионов.

«Я после приема „Бенадрила“ вижу людей в своей комнате»

У этого челленджа действительно есть негативные последствия. Как минимум трех подростков отправили в больницу в мае. Все попали в Детский медицинский центр Кука. Врачи учреждения подчеркнули, что «Бенадрил» — опасное средство, передозировка которым опасна и может привести даже к летальному исходу. Это при том, что продается препарат почему-то без рецепта.

«Чрезмерное количество дифенгидрамина (действующее вещество „Бенадрила“ — прим.ред.) может вызвать учащенное сердцебиение и аритмию, а также галлюцинации и судороги. Кроме того, передозировка может вызвать задержку мочи, поэтому при лечении может потребоваться мочевой катетер», — сказала медсестра Эмбер Джевисон.

В числе пострадавших от «Бенадрила» оказалась 14-летняя блогерша Ребекка. Она приняла 14 таблеток препарата. У девочки появились галлюцинации, речь стала обрывистой, а пульс поднялся до 199 ударов в минуту (при норме от 65 до 90).

Кто-то даже додумался дать препарат собаке. И вот такой эффект последовал через пять минут.

У «Бенадрила» целый список побочных эффектов.из-за вещества под названием дифенгидрамин. Помимо сумасшедшего учащения пульса, препарат вызывает затрудненное мочеиспускание, неконтролируемое движение языка, отек лица, губ, горла, затрудненное дыхание, растерянность, головокружение, сонливость (из-за влияния на центральную нервную систему), потерю координации, сухость во рту, расстройства желудка, сухость в глазах, помутнение зрения, чувство похмелья. И это только часть тех негативных явлений, которые могут возникнуть при приеме «Бенадрила».