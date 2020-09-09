Тихановскую и ее мужа предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

Экс-президент Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с идеей выдвинуть на Нобелевскую премию мира экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея. Таким образом мировое сообщество показало бы свое уважение к белорусам, которые участвуют в мирных акциях протеста.

«Я считаю, что это будет мощным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие годы».

Сергей Тихановский — белорусский активист и блогер, который собирался участвовать в президентских выборах. Однако летом 2020 года мужчину арестовали. После этого его деятельность продолжила Светлана Тихановская, которая стала единственным зарегистрированным кандидатом от оппозиции. По данным ЦИК, она заняла второе место на выборах. Президентом республики в шестой раз стал Александр Лукашенко.

Часть общества оказалась несогласна с результатами голосования. В стране начались акции протеста. В первые дни случились столкновения с силовиками.Несколько тысяч человек задержали, были пострадавшие и погибшие. Однако белорусское общество не раз подчеркивало, что проводит исключительно мирные акции протеста.

Тихановская вскоре после выборов уехала в Литву из соображений безопасности. Оттуда она регулярно записывает видеобращения к соотечественникам. В своем последним заявлении Светлана призвала освободить представительницу Координационного совета Белоруссии Марию Колесникову.