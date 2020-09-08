Тихановская призвала освободить Колесникову

Светлана Тихановская призвала немедленно освободить Марию Колесникову, которую задержали на границе между Украиной и Белоруссией. Она заявила, что «нельзя похищать людей среди дня».

«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены координационного совета и политзаключенные. Задача координационного совета — быть платформой для переговоров», — написала Тихановская в своем Telegram- канале.

Бывшая кандидат в президент Белоруссии также указала, что Лукашенко своими действиями демонстрирует «слабость и страх».

Об исчезновении Марии Колесниковой стало известно 7 сентября, когда с ней не смогли связаться ее соратники. Позднее выяснилось, что женщину задержали на границе с Украиной. При этом Государственный пограничный комитет и представители оппозиции выдвинули разные версии произошедшего.

Двое других членов координационного совета — Антон Родненков и Иван Кравцов — пересекли границу и сейчас находятся на территории Украины. По данным белорусских СМИ, им удалось сбежать при задержании.