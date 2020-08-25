Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась в Европарламент с заявлением о фальсификации выборов в Белоруссии. Она подчеркнула, что выборы отмечены тысячами нарушений.

Ее заявление привел ТАСС. Тихановская отметила, что в Белоруссии сейчас происходит «мирная революция», а затем призвала Европарламент уважать суверенитет и территориальную целостность республики.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии отметила, что цель оппозиции заключается в организации новых выборов путем мирного диалога. По ее словам, оппозиция готова выдвинуть своих представителей, чтобы провести переговоры с действующими властями республики.

Она также отметила, что за все время протестов, которые начались в Белоруссии после 9 августа, в ходе акций «по меньшей мере шесть человек убиты, десятки людей пропали». Она подчеркнула, что это происходит именно сейчас, в Европе.

19 августа Координационный совет, который создала оппозиция, перечислил свои цели. Он заявили, что собирается добиваться разрешения политического кризиса в ходе диалога с правительством республик, отказа от насилия, применяемого в отношении протестующих, а также освобождения всех политических заключенных. Кроме того, они будут требовать провести новые выборы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание этого совета попыткой захватить власть в республике. Вскоре следователи возбудили уголовное дело по факту его формирования и допросили нескольких членов КС как свидетелей.