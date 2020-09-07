Тихановская заявила, что исчезновение Колесниковой не испугает КС

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отреагировала на исчезновение члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. По мнению Тихановской, власти похитили ее соратницу. Она считает, что такими действиями КС не запугать.

Тихановская заявила, что белорусская власть занимается террором.

«Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета. Но это нас не остановит», — подчеркнула она. Слова приведены в ее Telegram-канале «Пул первой».

Экс-кандидат в президенты отметила, что чем больше «режим» будет запугивать, тем больше людей выйдут на улицу. По ее словам, борьба будет продолжена. Оппозиция намерена добиться освобождения всех заключенных и проведения новых выборов.

Утром 7 сентября появились сообщения о том, что член КС Мария Колесникова пропала в Минске. Очевидец утверждает, что ее увезли на автобусе с надписью «Связь». Также в пресс-службе Координационного совета заявили об исчезновении других членов организации — Антона Роднянкова и Ивана Кравцова. Впрочем милиция говорит, что ей ничего не известно об исчезновении этих людей.