Тихановская заявила, что исчезновение Колесниковой не испугает КС
Тихановская заявила, что белорусская власть занимается террором.
«Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета. Но это нас не остановит», — подчеркнула она. Слова приведены в ее Telegram-канале «Пул первой».
Экс-кандидат в президенты отметила, что чем больше «режим» будет запугивать, тем больше людей выйдут на улицу. По ее словам, борьба будет продолжена. Оппозиция намерена добиться освобождения всех заключенных и проведения новых выборов.
Утром 7 сентября появились сообщения о том, что член КС Мария Колесникова пропала в Минске. Очевидец утверждает, что ее увезли на автобусе с надписью «Связь». Также в пресс-службе Координационного совета заявили об исчезновении других членов организации — Антона Роднянкова и Ивана Кравцова. Впрочем милиция говорит, что ей ничего не известно об исчезновении этих людей.