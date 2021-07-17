На следующей неделе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретится "с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США». Запланированы, в том числе, переговоры с американским послом в Белоруссии Джули Фишер.

Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«Тихановская на следующей неделе будет в Вашингтоне. Состоится, в том числе, встреча с послом США в Белоруссии Джули Фишер», — сказал собеседник. С кем именно еще встретится Тихановская, он не сообщил.

После выборов, состоявшихся в Белоруссии в августе прошлого года, в республике начались волнения. Оппозиция отказалась признать результаты голосования, в результате которого победил действующий президент Александр Лукашенко. Светлана Тихановская заняла второе место. Она покинула республику и создала Координационный совет. Он должен обеспечить передачу власти. В республике деятельность Тихановской признана незаконной.

Власти Литвы отказались выдать Минску экс-кандидата президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Вильнюс никак не объяснил свое решение и не назвал правовых обоснования отказа.