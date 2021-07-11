Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской

Власти Литвы ответили отказом на требование Минска выдать бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед.

Он отметил, что кроме Тихановской за границе скрываются еще ряд сторонников оппозиции, против которых в Белоруссии завели уголовные дела. По каждому из подозреваемых ведомство высылает запросы с требованием о выдаче.

«Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства», — подчеркнул Швед.

При этом он отметил, что Литва ответила только один раз по поводу Тихановской. В документах, которые пришли из Вильнюса, был отказ в выдаче.

«В них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали — то есть правовых оснований мы в этом не увидели», — сказал Швед.

Власти Литвы выдали дипломатический статус «Белорусскому демократическому представительству», которое возглавила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. В Вильнюс она уехала в первой половине августа 2020 года. После этого силовики Минска завели против нее уголовные дела.

МИД Белоруссии осудил решение властей Литвы за придание дипломатического статуса «эфемерной структуре». В качестве ответного решения ведомство потребовало сократить численность персонала посольства Литвы в Минске до четырех человек.

На последних президентских выборах в Белоруссии победу одержал Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. Несогласные с таким решением сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской вышли на массовые акции протеста. Для их подавления силовики использовали специальные средства и технику.

Противники действующего президента считают, что победу на выборах одержала Тихановская. Сама бывший кандидат выехала в Литву. Против ее сторонников и соратников завели уголовные дела о незаконных призывах к захвату власти и создании экстремистских