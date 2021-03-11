Тихановская призвала поддержать протестующих в Белоруссии после выдвинутых ее мужу обвинений

Белорусские следователи выдвинули обвинения Сергею Тихановскому. В ответ его жена и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила общественность поддержать протестующих.

Реакцию политика озвучила радиостанции «Говорит Москва» ее пресс-секретарь Анна Красулина.

«Светлана Тихановская и все члены ее команды постоянно обращаются ко всем людям цивилизованного мира <…> с тем, чтобы они присоединяли свой голос в защиту мирных белорусов, которые требуют остановить насилие, освободить политзаключенных и хотят провести новые честные выборы без Лукашенко», — подчеркнула она.

Красулина обратилась с призывом уважать суверенитет Белоруссии и волю белорусского народа.

Следственный комитет республики обвинил Сергея Тихановского в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды и нарушении общественного порядка. Следователи полагают, что супруг бывшего кандидата в президенты Белоруссии причастен к подготовке и организации массовых протестов после выборов. Политик может отправиться в тюрьму на срок до 15 лет.